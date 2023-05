Guardalà: «Vlahovic ha deluso, vedremo se Allegri lo ritroverà». Le parole dopo il gol del 2-1 in Juve Lecce

Il giornalista Giovanni Guardalà a Sky Sport 24 ha parlato di Vlahovic dopo il gol del 2-1 decisivo per la vittoria della Juve col Lecce.

VLAHOVIC – «Vediamo se avrà continuità. Quell’esultanza fa capire quanto gli pesasse. Ieri non è stata una prestazione straordinaria la sua, ma il gol era molto bello. Vedremo se Allegri ritroverà l’attaccante per cui la Juve ha investito tanto. E’ vero che ha avuto problemi fisici, ma in questa stagione ha abbastanza deluso» .

