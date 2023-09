Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, torna a parlare della finale di Champions vinta contro l’Inter: le dichiarazioni

Pep Guardiola, in conferenza stampa, è tornato a parlare della vittoria della Champions in finale contro l’Inter.

LE PAROLE – «No, non ho guardato la partita. Per nulla. Quello che mi viene da dire è: guardate cosa è successo alla squadra che abbiamo battuto. In Serie A hanno vinto il derby contro il Milan per 5-1. In quel momento ho avuto la sensazione che fosse una squadra molto forte e lo hanno dimostrato. E’ stata una partita molto serrata e quella volta la fortuna ha girato a nostro favore».

