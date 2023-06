L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola non vuole mettere più pressione di quella che già c’è sui propri giocatori.

Pep Guardiola ha parlato di come sta preparando la finale di Champions dal punto di vista mentale; ecco le sue dichiarazioni al sito della UEFA. “Con il nostro club ho imparato che la troppa euforia non ci si addice. Andremo lì per realizzare un sogno, cercheremo di fare una buona partita e vincere la finale. Sappiamo di aver avuto una possibilità due anni fa; non ce l’abbiamo fatta con il risultato più stretto l’anno scorso. Ci siamo anche quest’anno e cercheremo di dare il massimo. La affronteremo come facciamo per ogni partita infrasettimanale della Premier League; faremo in modo che i giocatori siano concentrati su ciò che devono fare, nient’altro“.

“Tanti club hanno distrutto progetti e idee perché non sono riusciti a vincere questa competizione, e tanti sono diventati grandi club perché sono riusciti a vincerla. Anche se non condivido questa opinione, capisco che tutto ciò che abbiamo fatto in tutti questi anni, che è stato molto e molto buono, avrà senso per gli altri se vinceremo questa competizione. Se non lo vinciamo, allora le cose sembreranno “avere meno senso”. È un po’ ingiusto, ma dobbiamo accettarlo. Ecco com’è. Il fallimento non esiste nello sport. Ammettere di aver fallito è come dire che il tuo avversario non vale nulla. Se dici che hai fallito, non potrebbe essere che i tuoi avversari abbiano giocato bene e abbiano fatto bene? Si tratta di provare. La vita nello sport è provarci. E si tratta di riprovare e rialzarsi di nuovo. Quando vinci, devi festeggiare adeguatamente e in privato, e quando perdi, puoi piangere un po’ e tornare il giorno dopo. Questo è lo sport. Non fallisci. Quando ci provi, non fallisci”.

