Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha detto la sua sul derby di Milano vinto dall’Inter sul Milan per 5-1: le dichiarazioni

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-Stella Rossa in Champions League, Pep Guardiola è tornato sulla finale vinta lo scorso anno contro l’Inter ed ha colto l’occasione per parlare del successo nerazzurro nel derby contro il Milan.

«Finale di Istanbul? Non l’ho riguardata, assolutamente. Guardate cosa è successo alla squadra che abbiamo battuto. In Serie A ha vinto il derby 5-1. Ho sempre saputo che stavamo affrontando una squadra incredibilmente forte. Lo hanno provato, dandoci del filo da torcere e la vittoria è stata tirata. La moneta è caduta dalla nostra parte. La sensazione che ho è che l’Inter sia una candidata a tornare in finale. La finale è stata davvero competitiva»

