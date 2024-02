Gudmundsson Milan, spunta il retroscena: ci ha pensato anche questo club. Le ultime sull’obiettivo rossonero

Spunta un interessante retroscena di mercato riguardante Gudmundsson, obiettivo del calciomercato Milan. Le parole dell’ad del Sassuolo Carnevali.

CARNEVALI – «Ci avevamo pensato in estate perché era già un giocatore importante. Non abbiamo affondato il colpo perché le richieste erano già molto alte, ma complimenti al Genoa per averlo valorizzato»

