Giovanni Gullo, capo scout del Milan per 23 anni, ha raccontato del feeling avuto con Ariedo Braida: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW, Giovanni Gullo, ex capo scout del Milan, ha dichiarato:

Il feeling con Braida era perfetto, ci capivamo al volo. Non capisco come certi dirigenti non siano ancora centrali nel mondo del calcio”. Praticamente tutti i francesi sbarcati a Milano in quegli anni arrivarono grazie a una sua segnalazione visto che per il Milan lavorava principalmente sul mercato francese. E la Francia è una costante nella sua carriera perché dopo aver lavorato anche al Monaco, tra il 2009 e il 2011, Gullo lavora al Milan per altri tre anni per poi rientrare in quel Nizza dove tutto era iniziato nel 1984.

