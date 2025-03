“Ha un piede eccellente”, Pellegatti sgancia la bomba sul “nuovo” attaccante del Milan: lui più Saelemaekers per vincere

“Ha un piede eccellente”, Pellegatti sgancia la bomba sul “nuovo” attaccante del Milan. Lui e Saelemaekers per una grande squadra.

Il futuro del Milan inizia a scriversi in questi giorni, e le prossime settimane si preannunciano decisive per definire il progetto rossonero. Furlani è già al lavoro per avviare il nuovo corso, e l’ultima voce di mercato sembra promettere i fuochi d’artificio tanto attesi dai tifosi: uno “scambio” con Leao, che potrebbe aprire la strada a una stella internazionale, ambita da mezza Europa. Tuttavia, prima di entrare nel vivo delle trattative, è fondamentale che il club nomini il nuovo direttore sportivo e, successivamente, il nuovo allenatore. Solo dopo queste scelte chiave si potrà dare il via alla vera e propria rivoluzione in casa Milan.

Da Allegri al nuovo attaccante del Milan

La nomina del nuovo direttore sportivo del Milan procede a passo spedito, con una lotta a due tra Paratici e Tare, con il primo in leggero vantaggio. Se Paratici dovesse essere confermato, il suo arrivo potrebbe aprire le porte a una possibile nomina di Allegri in panchina. Con Allegri alla guida, il Milan potrebbe vedere una nuova vita per un rossonero finora dimenticato, su cui il tecnico toscano potrebbe puntare per costruire la squadra del futuro. Successivamente, sarà il turno del mercato, e in questo contesto emergono le ultime rivelazioni di Pellegatti, che potrebbero fornire importanti indicazioni su come il club intenda muoversi in estate, con trattative che potrebbero segnare un cambiamento radicale per il futuro del Milan.

“Ha un piede eccellente”, Pellegatti sgancia la bomba sul “nuovo” attaccante del Milan

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha espresso le sue opinioni su due temi che stanno molto a cuore ai tifosi del Milan: il futuro di Abraham e Saelemaekers. Per quanto riguarda Abraham, Pellegatti ha affermato: “Io lo terrei. Non è un giocatore che segna tanti gol, ma li ha fatti e sono stati importanti, dimostrando un certo fiuto del gol. Il Milan deve trovare un giocatore da affiancare a Gimenez, e Abraham è la figura ideale per un Milan con due punte, perché mentre Gimenez va, lui è perfetto nell’appoggiare palloni verso gli attaccanti o i giocatori che si inseriscono. Ha un piede eccellente, gioca sempre con entusiasmo ed è straordinario nell’attaccamento alla maglia. Se Abraham vuole rimanere al Milan e il Milan ha intenzione di tenerlo, dovrà abbassarsi lo stipendio.” Sul futuro di Saelemaekers, Pellegatti ha dichiarato: “Io un giocatore come Saelemaekers, che è nostro, lo porto sempre a casa per farlo giocare al posto di Pulisic e anche sotto la punta. È un grande equilibratore ed è un grande vecchio cuore. Lo porto a casa per essere uno dei cardini per le prossime stagioni.” Infine, riguardo a una possibile operazione con la Roma, ha aggiunto: “Vedo un’operazione semplice con la Roma.” Le parole di Pellegatti suggeriscono che il Milan potrebbe puntare su questi due giocatori per il futuro, con un’idea di rafforzamento e continuità nel lungo termine.

