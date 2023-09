Samir Handanovic, ex portiere dell’Inter, ha parlato in vista del derby contro il Milan di questa sera. Le dichiarazioni

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Samir Handanovic ha parlato così di Inter Milan.

INTER-MILAN – «Il derby più bello del mondo. In queste partite San Siro ha una energia unica: fa ribollire il campo e cambiare il vento. Puoi avere soldi e fama, ma niente ti darà mai l’emozione di stare in quella bolgia: la custodirò per la vita».

CHE DERBY SARA‘ – «Thuram e Frattesi sono ottimi talenti che possono inserirsi con facilità. Non so chi sia favorito, anche perché la variabile delle nazionali peserà, ma l’Inter forse ha più certezze. Come detto, abbiamo costruito fondamenta solide. Tutti insieme».

