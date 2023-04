Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato all’evento organizzato dal club scaligero al Liceo Maffei

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato all’evento organizzato dal club scaligero al Liceo Maffei.

PAROLE – «Per noi è una settimana storica. Sotto la mia presidenza abbiamo festeggiato il 110° anniversario con la promozione: speriamo che il 120° possa coincidere con la salvezza. Ci credo fortemente: la mia umanità c’è sempre, anche se spesso non viene capita fino in fondo. In questi undici anni abbiamo fatto un bellissimo percorso: speriamo di continuare a farlo in Serie A, ma lo faremmo anche in casi diversi, ai quali non vogliamo però minimamente pensare, perché manca ancora troppo tempo».

L’articolo Hellas Verona, Setti: «Per noi una settimana storica, credo fortemente nella salvezza» proviene da Calcio News 24.

