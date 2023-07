Hernanes studierà per diventare allenatore: nuova carriera per l’ex centrocampista brasiliano dela Juve che parteciperà al corso

C’è anche il nome di Hernanes nella lista dei partecipanti al prossimo corso per diventare allenatore. A renderlo noto è la FIGC attraverso un comunicato ufficiale.

Nuova carriera in partenza, quindi, per l’ex centrocampista brasiliano che nei suoi anni alla Juve ha avuto Allegri come allenatore. Tra gli altri ex calciatori che inizieranno il corso c’è anche Marco Motta, pure lui con un passato in bianconero.

The post Hernanes studierà per diventare allenatore: nuova carriera per l’ex Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG