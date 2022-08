Higuain: «In Europa ho vissuto per 15 anni in modo innaturale». Le parole dell’attaccante argentino

Gonzalo Higuain ha parlato ai microfoni della MLS della sua carriera fino al trasferimento all’Inter Miami. Ecco le parole dell’ex attaccante di Napoli, Milan e Juve:

«Il mio trasferimento qui è stato molto facile. Non avevo più voglia di stare in Europa, in quella bolla con una pressione costante. Ero nell’occhio del ciclone per ogni cosa che facevo. Venire in MLS mi ha permesso di ridurre la mia esposizione medica, oltre ad avvicinarmi alla mia Argentina. A Miami sono felice, dopo aver vissuto 15 anni della mia vita in modo innaturale. Questo è uno dei momenti più felici della mia carriera».

