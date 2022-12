L’attaccante danese dell’Atalanta Rasmus Hojlund merita un posto da titolare davanti? I fatti tecnico tattici dicono di si

La figura del centravanti è assai fondamentale per l’Atalanta, non solo per i goal che può garantire, ma anche per la sua impronta all’interno della costruzione nerazzurra. Attualmente Hojlund ha disputato una stagione assai positiva, dimostrando una crescita costante e graduale: a tal punto da diventare un giocatore che può fare tranquillamente il titolare, nonostante la giovane età.

Partiamo in primis dalle garanzie tecniche che attualmente è riuscito a dare. Dinamicità, pressing perfetto sul portatore di palla, velocità, visione di gioco e fisicità: tutte caratteristiche appartenenti al centravanti moderno, oltre che avere una freddezza che ha bisogno dell’attimo giusto prima di sbloccarsi definitivamente. Nell’attuale 3-4-1-2 (come dimostrato anche al Bortolotti) accanto a Lookman si è trovato alla grande, servendo anche l’assist per il goal del numero 11.

Il danese è sempre in partita, oltre che alla personalità di un giovane che in campo vuole dare tutto. Definirlo un titolare è tanto legittimo quanto utile per il ricambio generazionale che l’Atalanta ha bisogno di fare, considerando anche la condizione attuale di Duvan Zapata.

L’articolo Hojlund è da considerare il centravanti titolare dell’Atalanta. Ecco perché proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG