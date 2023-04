Hojlund sempre più decisivo: strappo e assist per Boga. Dopo i gol anche l’assist per il gioiello dell’Atalanta – VIDEO

Hojlund sempre più decisivo per l’Atalanta di Gasperini. Il danese, reduce da cinque gol nelle due partite con la Nazionale, confeziona l’assist per Boga in uscita dalla panchina. Questa l’azione dell’obiettivo della Juve sul mercato.

Grande azione e assist per il 2-1 ospite.

The post Hojlund sempre più decisivo: strappo e assist per Boga – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG