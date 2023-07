Holm Juve, sfida all’Atalanta per l’esterno dello Spezia. La situazione di mercato del giocatore svedese classe 2000

Holm è un giocatore che continua a piacere alla Juve come possibile colpo di mercato in entrata per rinforzare le fasce in virtù dell’addio di Cuadrado, passato all’Inter a parametro zero, e del lungo percorso di recupero che attende De Sciglio dopo l’infortunio al crociato.

Sull’esterno svedese dello Spezia classe 2000 non ci sono solo i bianconeri, ma è conteso anche dall’Atalanta. A riferirlo è Sky Sport.

