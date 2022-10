Horvath, vice allenatore del Viktoria Plzen, ha parlato in vista del match di Champions contro il Bayern Monaco

Bayern-Viktoria Plzen non dovrebbe generare sorprese nel gruppo C e regalare i 3 punti

alla squadra di Nagelsmann, che chiuderebbe così a punteggio pieno il girone d’andata. I

cechi a Barcellona, nella prima gara, hanno resistito 13 minuti prima del gol di Kessie che

ha poi portato al 5-1 finale. É andata meglio in casa con l’Inter, 0-2 e 20 minuti di resistenza.

Normale perciò che non si nutrano grandi aspettative per la gara di domani sera. Alla

partenza per Monaco, ha parlato Pavel Horvath, vice allenatore del club.

IL LIVELLO – «Nel nostro avversario non incontriamo avversari di questo livello.

Barcellona, Bayern e Inter hanno i migliori giocatori di tutto il mondo, dobbiamo cercare

di eguagliarli in partite che per noi rappresentano momenti speciali».

IL BAYERN – «Si diceva che il Bayern non fosse in grande forma ma se si guardano le

partite ci si rende conto che il volume di gioco era notevole e mancavano solo i gol.

Sabato in Bundesliga hanno aggiustato la mira e hanno segnato molto».

IL CAMPIONATO – «Sabato abbiamo 1-1 in casa del Bohemians ed è stato un punto

guadagnato perché non abbiano giocato bene. Inutile parlare di episodi sfavorevoli o del

rigore che c’era su Pilar. Siamo stati al di sotto del nostro standard e quindi prendiamo

come positivo non avere perso in trasferta».

L’articolo Horvath (Viktoria Plzen): «Col Bayern è una gara speciale» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG