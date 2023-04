Dean Huijsen. giovane difensore olandese, ha commentato sui social la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Vicenza

Anche Dean Huijsen ha voluto commentare con un post social il ko della Juventus Next Gen in finale di Coppa Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dean Huijsen (@deanhuijsen)

IL MESSAGGIO – «Deluso per essere arrivato secondo nella finale di coppa. Molto orgoglioso della squadra e di come abbiamo giocato. Concentrati sulla domenica d’ora in poi».

