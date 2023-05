L’ex allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha detto la sua in vista delle Semifinali di Champions League tra Inter e Milan

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Beppe Iachini ha parlato così in vista delle Semifinali di Champions League tra Inter e Milan.

LE PAROLE –: «Il fatto di essere arrivati in semifinali dà una voglia incredibile di andare avanti. L’Inter cerca moltissimo la finale anche perché dal campionato è uscita troppo presto. Penso che nerazzurri e rossoneri, però, abbiano la stessa percentuale di arrivare in finale. In questo caso la minima cosa può fare la differenza. Detto questo è chiaro che sono da giocare. Sia Juventus e Fiorentina, anche, hanno una grandissima possibilità di arrivare in finale e vincerla».

L’articolo Iachini su Inter-Milan: «I nerazzurri cercano moltissimo la finale, sarà un 50 e 50» proviene da Inter News 24.

