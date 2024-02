Ibrahimovic corteggiato dal Monza Galliani ammette: «Tutto vero ma il suo amore per il Milan…». Le dichiarazioni dell’ex ad rossonero

L’ex ad rossonero, attualmente del Monza, Adriano Galliani ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del match contro il Milan. Quando Ibrahimovic era ancora calciatore erano molte le voci sull’interesse da parte del club brianzolo e Galliani le ha confermate.

PAROLE – «Se era vera la corte a Ibra per portarlo al Monza Verissima, come giocatore o qualsiasi altra cosa. Il suo amore per il Milan è stato più forte».

