Ibrahimovic-Milan, oggi Zlatan sarà per la prima volta a Milanello dopo il ritorno in rossonero: spunta il retroscena con Pioli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella di oggi sarà la giornata di Zlatan Ibrahimovic a Milanello.

Per la prima volta dal suo ritorno ufficiale al Milan lo svedese tornerà nel centro sportivo rossonero per incontrare Pioli, la squadra e i dirigenti. In realtà la Rosea svela un retroscena: Ibra ha già sentito il tecnico dopo la gara col Newcastle. Il feeling è quello di sempre.

