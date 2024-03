Ibrahimovic posa con la star dei social Hasbulla: tifosi in delirio. Lo scatto è già virale su Internet. La FOTO dello svedese

Zlatan Ibrahimovic continua a godersi un momento di relax, nonostante la grande confusione in casa Milan dopo la perquisizione della Guardia di Finanza. Il braccio destro di Cardinale, dopo la sua presenza per il Gran Premio di Jeddah in Arabia Saudita, continua a postare sui social le sue avventure.

Hasbulla vs Zlatan pic.twitter.com/cqbwCXaPrl — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 12, 2024

Questo l’ultimo scatto dello svedese, che posa in compagnia della star dei social Hasbulla. Foto alla quale l’ex attaccante ha aggiunto la didascalia: «Hasbulla vs Zlatan». Chi vincerà lo scontro?

