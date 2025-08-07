La Juventus ha piazzato il colpo a sorpresa: scovato il nuovo Joao Cancelo. Tudor gioisce per la sua fascia destra.

Il calciomercato della Juventus comincia a prendere una forma chiara, e tra le novità che stanno scaldando l’ambiente bianconero c’è un’operazione che, senza ombra di dubbio, può rivelarsi molto più importante di quanto sembri a prima vista.

Infatti, se da un lato l’addio ormai certo di Timothy Weah direzione Marsiglia apre una lacuna sulla corsia di destra, dall’altro la dirigenza bianconera ha già messo una toppa, e pure bella robusta. C’è entusiasmo, c’è energia, e soprattutto c’è la sensazione che questa volta la Juventus abbia pescato un profilo giusto, magari non ancora noto al grande pubblico, ma pronto ad esplodere.

Arriva il nuovo Cancelo, gioia Tudor

Non è un nome altisonante, almeno per ora, però chi lo ha seguito con attenzione nel campionato portoghese sa che ha tutte le carte in regola per sfondare. E l’ottimismo non riguarda solo i dirigenti, ma anche Igor Tudor, che ha accolto il nuovo arrivo come una notizia decisamente positiva per il suo piano tattico.

Il nome da tenere d’occhio è quello di Joao Mario, terzino classe 2000, sbarcato a Torino direttamente dal Porto. Il suo arrivo ha chiuso l’operazione che ha visto Alberto Costa fare il percorso inverso, con i lusitani che si assicurano un giovane di prospettiva, ma la Juve, nel frattempo, si porta a casa un giocatore già pronto. Joao Mario, infatti, ha alle spalle diverse stagioni in prima squadra, esperienze europee e una crescita tecnica che ha colpito anche gli osservatori più scettici.

A confermarlo è lui stesso, con parole che fanno capire quanto sia motivato: «Venire qui, in un grande club italiano e con una grandissima storia, mi fa sentire esattamente così. I primi giorni sono stati positivi – racconta –, la squadra e i miei compagni mi hanno subito accolto bene, così come l’allenatore e lo staff tecnico. Non posso che essere contento».

Il paragone che fa è pesante, ma dice tanto sul suo stile di gioco. «Mi ispiro al suo modo di giocare, è un giocatore molto offensivo, pur essendo un terzino. Ho caratteristiche simili alle sue», ha detto riferendosi a Joao Cancelo, uno che a Torino ha lasciato un segno e che da anni rappresenta un punto di riferimento per i terzini moderni. Anche Joao Mario ama spingere, saltare l’uomo, creare superiorità numerica e non disdegna la conclusione a rete.

In questo momento, considerando le strategie della società e la necessità di rinfrescare alcune zone del campo, questo innesto può davvero cambiare gli equilibri. Tudor, che conosce bene il valore dei giocatori dinamici, può finalmente contare su un’arma in più per il suo 3-4-2-1. E per Joao Mario l’occasione è ghiotta: vestire la maglia della Juventus non è solo un traguardo, ma un punto di partenza.