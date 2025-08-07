L’Inter deve fare i conti con un’altra batosta: l’annuncio ufficiale fa impazzire i tifosi del Milan, che beffa per i nerazzurri.

La stagione 2024/2025 si è conclusa con nessun trofeo portato a casa dall’Inter. Un paradosso, se si pensa che fino ad aprile i nerazzurri erano in corsa su tre fronti. Prima ancora della beffa in campionato per mano del Napoli e della sonora batosta rifilata dal PSG in finale di Champions era arrivato lo 0-3 subito dal Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Un pesante ko che aveva costretto l’Inter a salutare la competizione e l’ipotetico Triplete.

La Coppa Italia è poi andata al Bologna, che ha battuto i rossoneri nella finale di Roma: il Diavolo può però consolarsi con il successo in Supercoppa Italiana dello scorso gennaio, arrivato dopo una splendida rimonta proprio ai danni dell’Inter (da 0-2 a 3-2). Oggi è proprio quel trionfo a far sorridere ancora una volta il Milan, mentre l’Inter deve fare i conti con un’altra mazzata.

Il canale YouTube della Lega Serie A ha tagliato il traguardo dei dieci milioni di utenti iscritti alla piattaforma. Lo ha comunicato la stessa Lega, che ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale per sottolineare gli ottimi numeri fatti registrare dal canale: le visualizzazioni hanno infatti superato quota 475 milioni, mentre sono oltre 16 milioni le ore di contenuti guardati nell’ultima stagione.

Batosta Inter, il Milan se la gode: ora è ufficiale

“Il traguardo dei 10 milioni di iscritti al nostro canale YouTube ci posiziona tra le leghe sportive più seguite al mondo sulla piattaforma leader per lo streaming video – le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A – Questo traguardo prestigioso certifica il grande lavoro svolto in questi anni per trasformare la Lega Calcio in una vera Media Company in grado di realizzare contenuti esclusivi che raccontano il nostro calcio e i nostri Club attraverso prodotti editoriali originali e accattivanti”.

Ma qual è stato il video che ha ottenuto il maggior numero di visualizzazioni nella scorsa stagione? Il filmato più gettonato è quello degli highlights della vittoria del Milan nella finale di EA Sports FC Supercup contro l’Inter. Gli appassionati di calcio e soprattutto i tifosi delle due squadre milanesi ricordano bene come andò.

L’Inter si era portata sul 2-0 grazie alle reti messe a segno da Lautaro Martinez e Mehdi Taremi. Tuttavia nel secondo tempo il Milan ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e ha realizzato un’incredibile rimonta: prima l’1-2 di Theo Hernandez, poi il pareggio di Christian Pulisic e infine la zampata vincente di Tammy Abraham al 93′.