L’Inter accelera sul mercato e soffia il calciatore importante al Napoli, lasciando Antonio Conte senza parole.

Nel calciomercato ogni mossa può cambiare gli equilibri, quando sembrava tutto fatto per Lookman è arrivata la doccia gelata per l’Inter che deve rivedere i suoi piani. Questo ha portato ad un incrocio con il Napoli, Conte è costretto, suo malgrado, a dire addio al calciatore.

L’Inter, infatti, ha deciso di giocare d’anticipo, muovendosi con decisione su un nome diverso da Lookman, un calciatore considerato una sua alternativa. Chivu non può più aspettare e la dirigenza ha deciso di muoversi.

Addio al Napoli il calciatore va all’Inter

Da giorni i nerazzurri sembravano focalizzati su Ademola Lookman, un profilo che ha fatto molto bene in Serie A e che avrebbe potuto aggiungere qualità e profondità al reparto offensivo di Chivu. Però, nonostante i tentativi, l’affare con l’Atalanta si è complicato più del previsto. Le richieste economiche sono diventate rapidamente fuori portata, e così la dirigenza dell’Inter ha deciso di cambiare rotta, guardando altrove, ma senza perdere tempo.

E proprio qui arriva la svolta. Invece di insistere su un’operazione ormai troppo ingarbugliata, Marotta e Ausilio hanno puntato su un’alternativa che, senza ombra di dubbio, rappresenta un investimento interessante sia per l’oggi che per il futuro. Si tratta di Antonio Nusa, esterno offensivo norvegese di appena 20 anni, attualmente in forza al RB Leipzig. Un giocatore veloce, tecnico, con una naturale propensione all’uno contro uno, capace di giocare su entrambe le fasce.

Il suo nome era già finito sui taccuini di diverse big europee, tra cui Liverpool, Barcellona e – appunto – Napoli. Proprio i partenopei avevano avviato i primi contatti, confidando nel fatto che il progetto di Conte, ambizioso e ben strutturato, potesse essere un elemento convincente. Però l’Inter si è inserita di prepotenza nella corsa e ha fatto valere una strategia più concreta, con un’offerta strutturata che ha convinto sia il giocatore che il club tedesco a considerare l’opzione nerazzurra.

Nusa, sotto contratto fino al 2029 con il Leipzig, ha una valutazione di mercato di circa 28 milioni di euro secondo Transfermarkt. Non si tratta quindi di un’operazione low cost, ma l’Inter è convinta che il potenziale del ragazzo possa esplodere nei prossimi anni. E in questo senso, l’investimento potrebbe rivelarsi un colpo intelligente, quasi chirurgico, che va a colmare il vuoto lasciato dalla complicata pista Lookman.

Conte, dal canto suo, incassa il colpo. Nusa era uno dei profili che aveva indicato come ideali per il nuovo Napoli, ma ora dovrà necessariamente virare su altri obiettivi. Il mercato, si sa, non aspetta nessuno. E stavolta, è stata l’Inter a muoversi prima.