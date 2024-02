Il centravanti argentino non ha mai dimenticato come buttarla dentro ed i suoi numeri stagionali sono pazzeschi.

Mauro Icardi gioca e segna nel Galatasaray ma qualora chiamasse una big non esiterebbe a valutare la proposta: Calciomercato.com riporta due retroscena sull’ex capitano dell’Inter.

Vicino ai Blancos

Maurito è stato vicino al Real Madrid ad inizio sessione invernale, quando cioè l’infortunio di Vinicius sembrava più grave di quanto in realtà si è rivelato nelle settimane successive. Non se ne è fatto nulla anche per le richieste del club turco che per una cessione immediata voleva almeno 10 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dagli spagnoli per un’operazione di questo genere. Icardi quindi è rimasto al Galatasaray dove ha continuato a ingigantire i suoi numeri: finora in stagione ha realizzato 18 goal e 7 assist in 31 presenze.

Mauro Icardi Wanda Nara

Mauro vuole tornare

Il secondo retroscena riguarda proprio l’Inter: Icardi è rimasto legato ai colori nerazzurri nonostante l’addio molto burrascoso. Il bomber argentino avrebbe fatto di tutto per tornare se Sanchez fosse stato ceduto a gennaio; il lauto ingaggio percepito in Turchia non sarebbe più di tanto un ostacolo visto che per l’Inter sarebbe disposto a dimezzarlo. L’ex capitano guadagna ben 10 milioni di euro ma sarebbe disposto a tornare anche nella prossima stagione. Appare comunque estremamente difficile pensare che l’Inter possa riprenderlo considerato il modo in cui le parti si sono lasciate; c’è da considerare anche che non c’è più il Decreto Crescita in aiuto dei club italiani. In ogni caso il futuro di Maurito potrebbe essere in Italia.

L’articolo Icardi segna a raffica in Turchia ma vorrebbe tornare all’Inter proviene da Notizie Inter.

