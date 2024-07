L’ex estremo difensore Mario Ielpo vede i nerazzurri ancora favoriti per la vittoria del campionato.

Mario Ielpo a TMW Radio ha parlato soprattutto di Milan ma ovviamente anche di corsa Scudetto. “Il Milan ha una rosa competitiva ma non è completa. Sia in centrocampo che in difesa serva almeno uno per reparto. A centrocampo ci sono problemi, manca sempre il filtro come visto lo scorso anno, un filtro per la difesa alla Kessiè. E dietro qualcosa va fatto”.

L’acquisto di Morata

“Al di là dei numeri, credo sia dal punto di vista tecnico un grande acquisto. Non dico che è il centravanti perfetto per il Milan, che ha bisogno più di una prima punta, ma è un giocatore importante. E’ andato via Giroud, serviva uno con un certo carisma“.

Alvaro Morata

Cosa manca ai rossoneri

“Direi che serve un altro attaccante. E’ sempre stato un reparto che si è retto negli anni scorsi con dei numeri ridotti per il centravanti. Sarebbe meglio averne un altro, è evidente. Se Fonseca poi preferisce anche un centravanti di peso come Fullkrug, allora questo sarebbe perfetto”.

Sulla corsa Scudetto

“Il calcio è un mistero, non sempre ci si ripete. Sulla carta non si può dire che l’Inter abbia cambiato nulla, la squadra dovrebbe ripetersi ma questo non sempre avviene. Il gap è importante, l’Inter è molto più avanti come stabilità ma quest’anno ci sono novità importanti. Il Napoli si riaffaccerà lì davanti, la Juve sta riprendendo con un nuovo entusiasmo. L’Inter lo scorso anno ha fatto un vuoto importante, ma quest’anno avrà di fronte avversarie più ostiche”.

