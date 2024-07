I nerazzurri non si buttano giù dopo il mancato arrivo del colombiano: i dirigenti sono sereni ma osservano due profili.

L’Inter è ancora alla ricerca di un difensore centrale abile a giocare sul centro sinistra.

L’identikit

La dirigenza è chiara riguardo le caratteristiche del giocatore da ingaggiare: si tratta di individuare un difensore con piede mancino che possieda qualità e potenzialità simili a quelle di Cabal. La sfida non è delle più semplici, considerando il mercato attuale ed il budget limitato a disposizione. I dirigenti dell’Inter hanno espresso la volontà di procedere senza fretta, evidenziando come l’obiettivo sia quello di completare l’organico con un calciatore che non necessariamente debba essere un titolare immediato, ma piuttosto una soluzione di prospettiva avente un rapporto costo-beneficio equilibrato sia in termini di cartellino che di ingaggio.

Jakub Kiwior

Due ipotesi

Secondo il Corriere dello Sport gli obiettivi dell’Inter al momento sono due: si tratta del difensore del Genoa, Johan Vasquez, e di Jakub Kiwior dell’Arsenal. Per quanto riguarda il secondo, la trattativa appare complessa a causa delle richieste elevate da parte dei Gunners che al momento non contemplano la formula di prestito con diritto di riscatto, preferita dall’Inter. L’Arsenal sarebbe aperto solamente a discutere di un trasferimento con obbligo di riscatto, formula che non incontra il favore del club italiano. Al contrario, la pista che porta a Vasquez sembra offrire margini di trattativa più ampi. Il messicano è il terzo nome del Genoa accostato all’Inter dopo Josep Martinez (l’unico effettivamente acquistato) ed Albert Gudmundsson.

