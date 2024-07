I nerazzurri dovranno affrontare una stagione lunghissima caratterizzata anche da una competizione extra; potrebbe servire allargare ulteriormente la rosa.

L’Inter si prepara ad una stagione senza precedenti: la Champions League avrà un nuovo format che comprende più partite mentre dopo la fine del campionato ci sarà il nuovo Mondiale per Club. Avere 5 attaccanti servirebbe ma il budget per un nuovo acquisto non c’è e la cessione di uno dei presenti non sembra al momento essere in cantiere.

Il dilemma

Marko Arnautovic è considerato “il più in bilico” dopo una stagione che non ha soddisfatto le aspettative. Il club milanese si trova a fronteggiare la decisione se confermare o meno la sua presenza in squadra, decisione complicata non solo dall’andamento altalenante dell’ultima stagione, ma anche da situazioni extracalcistiche che coinvolgono altri giocatori.

Marko Arnautovic

Scenario clamoroso

L’Inter ammira molto la qualità di Albert Gudmundsson del Genoa ma servono incastri difficilissimi anche solo per dare il via all’offensiva per acquistarlo. In tutto ciò l’islandese sarà protagonista di un processo a ottobre con il rischio di una condanna che potrebbe portarlo in carcere per violenza sessuale. Questa incertezza mette il club nella difficile posizione di valutare il rischio di trovarsi a corto di attaccanti. Ecco perché, secondo il Corriere dello Sport, Arnautovic potrebbe restare anche in caso di arrivo di Gudmundsson. Starebbe poi a Simone Inzaghi gestire tutti e 5 gli attaccanti senza scontentare nessuno. Le partite sono tantissime ma c’è un piccolo particolare: uno degli attaccanti va escluso dalla lista Uefa, toccherebbe ad Inzaghi questa decisione difficilissima.

