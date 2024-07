I nerazzurri non hanno budget da investire ma hanno bisogno di un innesto: i dirigenti sono alla ricerca di occasioni in difesa.

L’Inter sta cercando un difensore centrale da acquistare ma se Stefan De Vrij dovesse partire, su di lui c’è l’interesse di qualche squadra araba, i difensori da comprare sarebbero due.

L’obiettivo

In caso di cessione dell’olandese circola molto forte il nome di Kim Min-jae, Il Bayern Monaco, attuale club del sudcoreano, secondo la Gazzetta dello Sport non apre in nessun modo alla formula del prestito, l’unica considerata dai nerazzurri. Non è affatto detto però che la decisione sia definitiva: l’ex Napoli ha deluso al suo primo anno in Baviera e nella prossima stagione avrà una concorrenza ancora maggiore nel suo ruolo.

Stefan De Vrij

Il sostituto di Buchanan

De Vrij va considerato ancora un giocatore dell’Inter per cui ai nerazzurri serve al momento solo un braccetto che sia, almeno numericamente, il sostituto di Buchanan. Carlos Augusto infatti è a tutti gli effetti l’alternativa allo sfortunato canadese che starà fuori almeno fino a novembre; chiaramente però il brasiliano non può più essere considerato il vice-Bastoni. Per quella posizione emergono i nomi di Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso, entrambi svincolati. Tuttavia la nuova proprietà del club vorrebbe puntare su elementi più giovani, in linea con una politica di lungo termine che mira al ringiovanimento della rosa. Profili di prospettiva costano di più ma Oaktree potrebbe decidere di realizzare un investimento: viene monitorato Giovanni Leoni della Sampdoria in quest’ottica.

