Il Milan potrebbe mettere a segno due colpi in attacco anziché uno. Oltre Morata infatti, potrebbe vestire il rossonero anche Jhon Duran.

Il Milan riflette oculatamente sul mercato, senza fretta e soprattutto senza ansia. La disponibilità economica non manca, anzi, e le scelte da operare in questa sessione di mercato necessitano della cura del più piccolo dettaglio. Fonseca, così come riferito da Ibrahimovic in conferenza, potrebbe richiedere l’acquisto di una seconda punta oltre Morata, per un totale di tre in rosa. Ecco che la scelta della squadra mercato rossonera diventa importante, in quanto occorre individuare un profilo che possa sposare in pieno il progetto di Fonseca e al contempo abbracciare anche i parametri economici del Club. Il sito inglese hitc.com, rivela che il Milan potrebbe muovere passi importanti per un giovane talento della Premier.

Jhon Duran: nuova idea rossonera

Il Milan potrebbe non fermarsi al solo Morata in attacco. La squadra mercato rossonera infatti potrebbe regalare a Fonseca un altro profilo così da rendere l’attacco della rosa ricco di alternativa da sfruttare a dovere durante la stagione che, come sempre, sarà ricca di impegni tra campionato e coppe. L’ultima indiscrezione in tal senso è a firma di hitc.com che svela sul giovane talento dell’Aston Villa Jhon Duran, si sarebbe iscritto alla lista degli interessati anche il Milan.

Paulo Fonseca

Jhon Duran più Morata

La possibilità di vedere al Milan sia Jhon Duran è decisamente alta, considerando che lo spagnolo ex Juve è ormai prossimo a firmare con i rossoneri. Per quanto riguarda il giovane colombiano classe 2003, Emery ( allenatore dell’Aston Villa, ndr ) gli ha comunicato di non rientrare più nei suoi piani tattici, ragione questo che lo spinge sempre più distante dal club. Sulle sue tracce si sono attivati il Chelsea, con cui però non si è potuto concretizzare l’affare, e in Italia Roma, Napoli e ora anche Milan. Jhon Duran ha segnato nell’ultima stagione 5 reti in 35 apparizioni, per un totale di 25 gol in 126 partite. Il noto sito di statistiche transfermarkt valuta il suo cartellino 20 milioni di euro. Il suo contratto con l’Aston Villa scade a giugno 2028.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG