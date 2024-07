Il nuovo allenatore dei francesi Roberto De Zerbi ammira molto l’ex Primavera nerazzurro.

L’Inter si trova a un bivio per quel che riguarda il futuro di Valentin Carboni. I nerazzurri sono desiderosi di mantenere il talento nella proprio orbita ma per due aspetti è disposta a valutarne la cessione a titolo definitivo.

La questione

Il giocatore ha un valore già ora molto importante e chiudere un’operazione in prestito con clausola di riacquisto è quasi impossibile a meno di non voler inserire cifre altissime. L’argentino avrebbe bisogno di giocare con continuità in questa fase della sua carriera, cosa che non potrebbe fare agli ordini di Simone Inzaghi; in tutto ciò ci sono anche le esigenze di cassa, una cessione per svariate decine di milioni farebbe comodo.

Roberto De Zerbi

L’indiscrezione

Il Marsiglia al momento è il club che cerca con più insistenza Carboni: De Zerbi ammira il trequartista o seconda punta e c’è una trattativa in atto. In realtà secondo FcInterNews il primo obiettivo del club francese in quella posizione è Mason Greenwood, esterno offensivo del Manchester United. La potenziale acquisizione del giocatore ha sollevato non poche perplessità a livello locale, tanto da attirare l’attenzione negativa della tifoseria. L’inglese è infatti accusato di aver picchiato la moglie e per questo motivo il Manchester United non intende più averlo in rosa. In realtà il giocatore si accordò con la moglie facendo decadere le accuse ma ciò non placa le ire dei tifosi francesi.

L’offerta

Il Marsiglia sembra disposto a investire su Carboni la stessa cifra inizialmente destinata a Greenwood, ovvero tra i 25 ed i 30 milioni, cifra che potrebbe non soddisfare pienamente le richieste dell’Inter.

