L’Inter ha deciso di inserire in rosa un nuovo braccetto di sinistra: per via dell’infortunio di Buchanan che starà fuori almeno fino ad aprile, Carlos Augusto verrà considerato solo un esterno a tutta fascia, manca quindi un vice-Bastoni.

Tre strategie per un rinforzo

Marotta, secondo la Gazzetta dello Sport, ha delineato tre possibili vie: puntare su un giovane talento, acquisire un giocatore in prestito, o valutare l’opzione di un calciatore svincolato. Tra i giovani, spicca il nome di Giovanni Leoni della Sampdoria che rappresenta una scommessa interessante e finanziariamente accessibile. Per quanto riguarda la possibilità di un prestito, la trattativa potrebbe concentrarsi su Kim del Bayern Monaco, sebbene i tedeschi non sembrino così convinti di darlo in prestito. Infine, l’ipotesi dello svincolato introduce profili come Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso, con il primo che sembra adattarsi meglio alle esigenze tattiche nerazzurre.

La volontà della nuova proprietà

Uno dei principali ostacoli alle operazioni di mercato dell’Inter risiede nella cautela del fondo di investimento Oaktree. La politica del fondo si è finora dimostrata restia ad approvare acquisizioni di calciatori svincolati perché percepiti come investimenti di breve termine e, di conseguenza, meno allettanti dal punto di vista economico e progettuale; in poche parole, se non si tratta di giovani, difficilmente questi portano ricavi. Tuttavia, la necessità di trovare un degno sostituto per Buchanan potrebbe spingere il fondo a rivedere la propria posizione, soprattutto considerando l’importanza di affrontare al meglio le competizioni in calendario, che vedono l’Inter impegnata su più fronti.

