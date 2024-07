Il presidente dell’Inter Beppe Marotta sostiene che la sua squadra non debba assolutamente fermarsi alla vittoria dello Scudetto appena conquistato.

Durante una cerimonia al Coni dove gli è stata conferita la Stella d’oro al merito sportivo, Beppe Marotta ha espresso grande orgoglio per questo importante riconoscimento. Il presidente nerazzurro ha sottolineato come tale onorificenza simboleggi non solo un traguardo personale ma anche il riconoscimento della qualità e dell’impegno costante mostrati nel corso della sua carriera. Rivolgendo un pensiero a coloro che hanno contribuito alla sua formazione professionale, Marotta ha evidenziato quanto questo premio segni un punto di riferimento importante nel suo percorso dirigente.

Simone Inzaghi

La soddisfazione

Ecco le dichiarazioni del presidente ed amministratore delegato nerazzurro: “Questo premio è motivo di grandissimo orgoglio, un onore ricevere questo premio, è tra i più importanti in ambito nazionale e nell’ambito dello sport. Il fatto che i miei colleghi dirigenti mi abbiano conferito questo riconoscimento sicuramente mi lusinga molto, mi porta indietro agli anni passati, alla mia carriera, alle persone che mi hanno aiutato, ai miei maestri. Sono molto contento”.

Prossimi obiettivi

“Puntare a vincere di nuovo lo scudetto con l’Inter? Non solo. Nel dna l’Inter ha l’obbligo di competere per vincere, lo insegna la sua storia, il suo palmares. Con tutto il rispetto per i nostri avversari, sicuramente partiamo e cercheremo di ottenere il massimo”.

Il rinnovo di Inzaghi che tarda ad arrivare

“Abbiamo iniziato un ciclo qualche anno fa, secondo me non siamo neanche a metà. Abbiamo tanta voglia di continuare con lui, se lo merita. Siamo felici di avere Inzaghi, e Inzaghi è felice di lavorare con noi“.

