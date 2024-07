Il tecnico nerazzurro avrebbe voluto una proposta differente sia in termini di durata contrattuale che in termini di stipendio.

Simone Inzaghi sta per tornare a Milano. Con gli occhi puntati sul rinnovo del suo contratto con l’Inter, la situazione sembra avvicinarsi a una svolta decisiva. La trattativa tra il tecnico nerazzurro e la società è entrata nella fase calda, con dettagli importanti da limare e aspettative da entrambe le parti che cercano di trovare un punto d’incontro.

Il momento della verità

Quella di domani, venerdì 12 luglio, sarà una giornata chiave per il futuro di del tecnico. Accompagnato dal suo agente Tullio Tinti, Inzaghi discuterà gli ultimi dettagli del suo rinnovo con la società. Questa riunione è molto attesa, tanto che si spera possa già essere annunciato il prolungamento del contratto nella prima conferenza della nuova stagione, prevista nel pomeriggio.

Db Milano (Italia) 04/10/2022 – Champions League / Inter-Barcellona / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Simone Inzaghi

Problemi

Nonostante la forte fiducia tra le parti, la trattativa ha incontrato alcuni scogli. L’allenatore, che ha registrato e respinto l’interesse dell’Al Nassr, desiderava un impegno contrattuale più lungo, fino al 2027, mentre la società propone un prolungamento solamente fino al 2026. La dirigenza nerazzurra è pronta a garantirgli uno stipendio di 6,5 milioni più bonus a stagione che lo equiparerebbe a Conte tra gli allenatori più pagati del campionato. Ma non c’è solo questo: Inzaghi, come riporta il Corriere della Sera, in cambio di una rinuncia alla scadenza desiderata, chiede un ulteriore sforzo economico, sia sullo stipendio fisso sia sul premio in caso di nuova vittoria dello Scudetto. Non resta che aspettare di capire quello che succederà domani.

