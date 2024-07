L’Inter fa sul serio per Kim in uscita dal Bayern Monaco. Possibile intreccio di mercato con il Napoli per Hermoso.

Negli ambienti calcistici, le strategie di mercato delle squadre sono sempre motivo di speculazioni e dibattiti. Recentemente, Claudio Anellucci, un importante agente calcistico, ha fornito alcune interessanti anticipazioni riguardanti le mosse di mercato dell’Inter. Le sue dichiarazioni hanno rivelato intenti e strategie che potrebbero avere un impatto non solo sul futuro della squadra nerazzurra ma anche su quello di altri club, come il Napoli. Non è da escludere infatti un clamoroso intreccio di mercato proprio tra nerazzurri e partenopei.

Le Dichiarazioni di Anellucci

In un’intervista rilasciata a 1 Station Radio, Claudio Anellucci ha condiviso alcune considerazioni sulle intenzioni dell’Inter in questa sessione di mercato. Secondo l’agente, l’Inter sta valutando diverse opzioni per rinforzare la squadra, tra cui il giocatore coreano Kim. Anellucci ha sottolineato la sua vicinanza a fonti ben informate, grazie alle quali è venuto a conoscenza di questi sondaggi. Le dichiarazioni rivelano un interesse concreto dell’Inter che, tuttavia, sta aspettando di vedere gli sviluppi con il Bayern prima di fare una mossa decisiva.

Le Possibili Ripercussioni sul Napoli

L’interesse dell’Inter per Kim, come sottolineato da Anellucci, potrebbe avere importanti conseguenze per il Napoli. L’agente ha infatti esplicitato che, qualora l’Inter decidesse effettivamente di procedere nell’acquisto del giocatore coreano, si aprirebbe per il Napoli la possibilità di ingaggiare Mario Hermoso. Questa eventualità mette in luce come le decisioni di mercato di una squadra possano influenzare direttamente le strategie e le possibilità di altre squadre, in un delicato gioco di equilibri e opportunità.

