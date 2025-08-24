Nuova pedina vicina a vestire la maglia bianconera : Comolli vicino a centrare un colpo di mercato per potenziare il reparto offensivo

Dopo una breve estate con il Mondiale per Club ad ostacolarne la preparazione, la Juventus è pronta a tuffarsi nella nuova stagione con l’esordio di oggi alle 20:45 contro il Parma in casa. Nel frattempo il mercato non dorme e Comolli è pronto a chiudere un nuovo colpo da novanta da mettere a disposizione a Igor Tudor.

La Juventus è pronta per la nuova stagione, ma il mercato non è ancora completato. Con i soli David e Joao Mario arrivati in bianconero, è chiaro che in casa bianconera la campagna acquisti in quest’ultima settimana è tutta da vivere. Per questo Tudor si aspetta di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione, almeno un colpo importante prima del gong finale. E proprio in questo scenario che la dirigenza di sarebbe mossa per portare a Torino un nuovo innesto, con cui tra l’altro ha già raggiunto un’intesa totale.

Juve, accordo totale raggiunto, vicino il trasferimento del nuovo innesto

Il direttore generale bianconero Comolli sembra infatti sempre più vicino a regalare un acquisto importante al mister. I bianconeri sembrano infatti sempre più convinti a chiudere il colpo Edon Zhegrova, esterno offensivo kosovaro classe 1999 in forza al Lille. L’ala è reduce da una stagione in cui ha messo a segno 8 gol e 2 assist in 21 presenze complessive tra campionato e Champions League, in una stagione tribolata dagli infortuni. Zhegrova è infatti alle prese con problemi muscolari che ne hanno pregiudicato ampiamente la continuità nella scorsa stagione.

Oltre ai dubbi di natura fisica che pure non vanno sottovalutati, c’è anche da fare i conti con la resistenza del Lille. I francesi infatti non sembrano intenzionati a cedere il ragazzo, che si sarebbe messo di traverso per fare pressing ed essere venduto alla Juve. Tra la Vecchia Signora e l’esterno c’è infatti un accordo di massima sull’ingaggio sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione.

Tuttavia, non c’è solo il Lille e la sua intransigenza ad impedire, al momento, l’arrivo di Zhegrova a Torino. I bianconeri infatti, prima di acquistare il talentuoso fantasista, devono chiudere una cessione per liberare il posto. Il maggiore indiziato, non è un mistero, è Nico Gonzalez, arrivato lo scorso anno dalla Fiorentina e mai davvero incisivo nello scacchiere bianconero. Il classe 1998 infatti nella scorsa stagione ha messo a referto 5 gol e 4 assist in 38 presenze complessive. Numeri troppo esigui per giustificare la spesa di circa 30 milioni fatta dalla Juventus la scorsa estate.

Su Nico Gonzalez è vivo l’interesse dell’Atletico Madrid, che potrebbe finalmente spingersi verso i circa 30 milioni richiesti dai bianconeri per lasciarlo partire. La sua cessione permetterebbe a Comolli di fiondarsi su Zhegrova, avendo la liquidità disponibile per accaparrarsi il calciatore e soffiarlo al Marsiglia, altra pretendente al calciatore.