La Curva A, settore più caldo del tifo del Napoli allo stadio Maradona, ha emesso un comunicato per la sfida contro la Salernitana in vista della vittoria dello scudetto.

COMUNICATO – Prepariamoci alla festa con mentalità! Ci siamo! Dopo aver atteso due giorni di pazzia relativa ad eventuali spostamenti di date e orari delle partite, oggi abbiamo l’ufficialità e vogliamo fare due appelli alla nostra gente. 1) Per Napoli-Salernitana invitiamo tutti i tifosi a portare una bandiera in Curva. Ogni napoletano dovrà avere la sua bandiera, per una sventolata storica. 2) Sappiamo che ci seguono in molti, ci guardano e ci invidiano da tutt’Italia perché sanno quanto amore doniamo alla nostra città: per questo invitiamo tutti a festeggiare, a divertirsi e a passare una giornata memorabile insieme nel rispetto della città più bella del mondo: non imbrattate e non danneggiate muri, piazze, strade e monumenti. Noi ultras la difendiamo, tu rispettala! Curva A

