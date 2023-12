Kevin Thelwell, direttore sportivo dell’Everton, ha parlato del mercato di gennaio dopo la sconfitta in Premier Laegue contro il Manchester City

PAROLE – «La crescita di una squadra può essere una sfida quanto anche la prudenza fiscale è un fattore chiave. Quindi, guardando verso gennaio, posso assicurarvi che, anche se non ci saranno molti trasferimenti nelle prossime settimane, ciò non significa che il duro lavoro non continuerà».

