Magari non basterà per arrivare allo Scudetto a fine stagione, anche se comunque l’obiettivo dichiarato è un altro, ma la voglia di vincere che ha mostrato la Juventus ieri sera contro il Verona si era viste poche altre volte in tempi recenti. Tre punti sofferti, ottenuti solo al 97′ grazie ad un tap-in di Cambiaso che ha fatto esplodere i tifosi allo stadio e non, dopo una partita costellata da decisioni dubbie prese dall’arbitro e dai suoi collaboratori. Se già il primo gol annullato a Kean aveva suscitato tante proteste per una ridicola posizione di fuorigioco di un tacchetto, la seconda rete ha scatenato la rabbia del popolo bianconero. La sceneggiata plateale di Faraoni, che prima di ributtarsi a terra controlla il pallone entrare in rete, è delle più clamorose, così come è clamoroso che nessuno in sala Var se ne sia accorto nonostante le telecamere a disposizione.

Giustificabile quindi la rabbia dello stesso Moise, che Allegri ha preferito togliere dal campo nonostante un’ottima prestazione visto il grande nervosismo dell’attaccante, che aveva poco prima rimediato un’ammonizione per frustrazione. Ma Feliciani e i suoi assistenti si sono presi la scena anche poco prima della rete dell’ex Genoa, quando Chiesa è finito a terra in area dopo una netta sbracciata di Folorunsho, che va anche a toccare la gamba dell’attaccante juventino. Rigore netto che nessuno ha segnalato e che sarebbe potuto pesare tanto sul risultato finale. Così, per fortuna, non è stato e Madama per qualche ora, milanesi permettendo, si gode quella testa della classifica che in solitaria non vedeva addirittura dall’anno dell’ultimo tricolore festeggiato con Sarri in panchina in piena epoca Covid. Ma in casa Juve si preferisce mantenere l’equilibrio e i piedi ben saldi per terra, in attesa di vedere cosa succederà nei prossimi mesi…

