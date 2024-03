I nerazzurri non riescono a gestire il vantaggio dell’andata e neanche quello siglato da Dimarco stasera; alla fine la gara si decide dagli 11 metri.

L’Atletico Madrid inizia forte col diagonale mancino di Samuel Lino respinto da Sommer; l’Inter risponde in contropiede ma Oblak risponde a due conclusioni consecutive di Dumfries. I nerazzurri sono leggermente imprecisi nella prima impostazione finendo per concedere qualche occasione agli avversari; il tiro di Griezmann termina in curva. Alla mezz’ora circa l’incornata di Morata viene bloccata senza troppe difficoltà da Sommer; al 33’ si rompe l’equilibrio con la rete di Dimarco al termine di un’azione magistrale della squadra di Inzaghi. 2 minuti dopo però Griezmann pareggia con un tocco ravvicinato di sinistro dopo un errore difensivo di Pavard; il primo tempo si chiude sull’1-1.

Ad inizio ripresa Llorente supera con un sombrero Dimarco e crossa per Griezmann: blocca in due tempi Sommer. La squadra di Inzaghi non riesce a far vedere le sue solite trame di gioco perché il pressing alto dell’Atletico è efficace. L’Inter prova a gestire il risultato ma ha una grossa chance in contropiede: Lautaro serve Thuram che spara altissimo. I nerazzurri sono pericolosi in contropiede ma Barella arriva stanco al momento della conclusione: blocca Oblak. All’85’ Depay colpisce un palo clamoroso; l’Inter soffre e non riesce più a ripartire e 2 minuti dopo lo stesso Depay segna il 2-1 di destro. Al 93′ Riquelme perdona clamorosamente i nerazzurri calciando alto a tu per tu con Sommer; è 2-1 alla fine dei tempi regolamentari, per via dell’1-0 dell’andata si va ai supplementari.

Nel primo tempo supplementare Bisseck crossa per Thuram che spedisce fuori di testa; dall’altra parte Depay per pochissimo non fa doppietta ma Sommer blocca. Dopo i tempi supplementari il risultato non cambia: si va ai rigori. Dal dischetto sbagliano Alexis Sanchez, Saul Klaassen e infine Lautaro: l’Inter esce dalla Champions League.

