Renan Lodi è un nuovo giocatore del Marsiglia, come ha comunicato lo stesso club francese: ecco la nota ufficiale

Renan Lodi cambia ancora campionato e vola in Francia: ufficiale il suo acquisto da parte del Marsiglia.

IL COMUNICATO – L’Olympique de Marseille annuncia oggi la firma di Renan Lodi dall’Atlético de Madrid. Il difensore si è unito all’Olympiens dopo aver completato con successo la sua visita medica

Renan Augusto Lodi dos Santos, detto Renan Lodi, ha iniziato la sua carriera professionistica all’età di 18 anni al Club Athletico Paranaense, e dopo aver giocato 50 partite indossando la maglia rossonera e aver vinto la Copa Sudamericana nel 2018, il terzino sinistro ha lasciato il suo nativo del Brasile per l’Atlético de Madrid.

In tre stagioni, Renan Lodi ha giocato 118 partite, di cui 27 in UEFA Champions League, e ha vinto il titolo del campionato spagnolo nel 2021. Nel 2022, mentre era in prestito al Nottingham Forest nella Premier League inglese, ha giocato 32 partite. È stato anche convocato dalla nazionale brasiliana nel 2019.

Indossando la maglia giallonera in 16 presenze, il terzino sinistro ha raggiunto la finale di Copa América 2021, ma purtroppo è arrivato secondo contro l’Argentina.

OM dà il benvenuto a Renan Lodi.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG