I dirigenti rossoneri si muovono su più fronti per quel che riguarda il mercato: la priorità è il centravanti ma non si lavora solo per quello.

Domani inizia ufficialmente la nuova stagione del Milan, la prima targata Paulo Fonseca: il nuovo allenatore inizierà il ritiro senza big e senza nuovi acquisti ma la dirigenza si sta muovendo per quel che riguarda l’ultimo punto.

La situazione in attacco

La ricerca di un nuovo centravanti sembra condurre il Milan verso Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, attualmente impegnato con la nazionale agli Europei, si trova al centro delle attenzioni del club milanese che, stando a quanto riportato da Corriere dello Sport, avrebbe già deciso di pagare la clausola da 13 milioni di euro, l’Atletico Madrid non può nulla in tal senso. L’interesse per Joshua Zirkzee resta vivo ma Furlani e Moncada non intendono accontentare la richiesta di 15 milioni di euro di commissioni da parte dell’agente dell’olandese.

Joshua Zirkzee

Strada in salita anche per altri obiettivi

Il Milan non si concentra esclusivamente sull’acquisto di un nuovo attaccante. La strategia del club prevede rinforzi su più fronti, si cercano anche un mediano ed un terzino destro. Youssouf Fofana del Monaco e della nazionale francese, ed Emerson Royal, terzino desiderato da Paulo Fonseca, sono gli obiettivi rispettivamente per centrocampo e difesa. Fofana comunicherà la propria volontà ad Europei conclusi anche se apparare chiaro che voglia cambiare squadra. Sull’altro fronte, il Milan sembra aver già trovato l’accordo con Emerson: resta da colmare il divario economico con il Tottenham che sembra molto ampio. Gli Spurs chiedono almeno 20 milioni mentre i rossoneri non si spingono ancora oltre quota 15.

