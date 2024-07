I Red Devils hanno informato il Bologna di voler pagare la clausola: cosa faranno con le commissioni al procuratore dell’attaccante?

L’Europeo sta volgendo al termine e con esso cresce l’attenzione sul futuro dei calciatori protagonisti del torneo. Tra questi, c’è grande curiosità intorno a Joshua Zirkzee, attaccante olandese che, dopo una grande stagione con il Bologna, si trova al centro di interessanti trattative di mercato.

La posizione dei rossoneri

Il Milan, da parte sua, è da tempo sulle tracce del giovane attaccante ma le trattative non hanno registrato progressi significativi. Il nodo principale riguarda la questione delle commissioni richieste dall’agente di Zirkzee, Kia Joorabchian. In Italia si vocifera che il club rossonero non sarebbe incline a soddisfare la richiesta di 15 milioni di euro in commissioni e che questo stia frenando la trattativa.

Kia Joorabchian

Dall’Inghilterra

Al contrario, il Manchester United sembra aver preso una direzione decisamente più decisa. Secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs di Give Me Sport, i Red Devils hanno comunicato al Bologna la loro intenzione di pagare la clausola rescissoria di Zirkzee, valutata in 40 milioni di euro. Le negoziazioni fra il procuratore succitato ed il Manchester United sono in corso. Un punto che sembra aver rallentato la chiusura dell’operazione è il coinvolgimento del giocatore con la nazionale olandese all’Europeo, che lo ha costretto a posticipare qualsiasi decisione sul suo futuro. Nonostante ciò, il Manchester United sembra determinato a portare avanti la trattativa, in Inghilterra si ritiene che le commissioni ammontino intorno ai 10 milioni di euro.

