Domani sarà una giornata estremamente importante per il club rossonero visto che inizia l’avventura con l’allenatore lusitano.

L’arrivo di Paulo Fonseca ieri a Milano ha segnato l’inizio dell’era portoghese presso il club rossonero. Fin dal primo momento, l’allenatore ha mostrato una grande voglia di immergersi nella nuova realtà, dedicandosi con immediatezza alla scoperta di ogni aspetto del centro sportivo di Milanello, che sarà la sua abitazione nei primi mesi di permanenza. La Gazzetta dello Sport infatti sottolinea che il portoghese vivrà proprio a Milanello almeno per i prossimi mesi.

Milanello

Lo staff

La giornata di ieri ha anche segnato l’incontro tra Fonseca e quelli che saranno i membri del suo staff, che si fonderanno con quelli che già lavorano per il Milan. Tra i nomi che affiancheranno il portoghese ci sono Tiago Leal, Paulo Ferreira, Paulo Mourao, Antonio Ferreira e Nelson Duarte, a cui si uniscono gli specialisti già presenti nel Milan come Giorgio Tenca, Igor Quaia, Filippo Nardi e Tony Roberts.

Perché Fonseca

La nomina del lusitano a tecnico del Milan non è stata casuale. Al Lille ha dimostrato capacità notevoli nel valorizzare i giovani e garantire solidità difensiva, nonostante un budget limitato: la sua squadra è arrivata a competere quasi alla pari con compagini che avevano monti ingaggi molto più alti della sua. Fonseca terrà ovviamente un occhio di riguardo anche per Milan Futuro. Tuttavia, al tecnico manca ancora una figura chiave nel suo scacchiere tattico: un attaccante centrale. Il club sta lavorando per colmare questa lacuna con Morata che guadagna posizioni su Zirkzee.

