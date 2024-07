La parte calda del tifo rossonero non sarà a Milanello domani ma i motivi non sembrerebbero essere inerenti alla sfiducia nell’operato della società.

La Curva Sud Milano e l’Associazione italiana Milan Club in un comunicato sui social spiegano la loro decisione di non salutare l’inizio dei lavori del Milan in vista della nuova stagione. “Con l’ormai tradizionale raduno di Milanello, lunedì prende il via ufficialmente la nuova stagione del Milan, ma a differenza di quanto avviene da diversi anni a questa parte, la tifoseria organizzata non sarà presente”.

I tifosi ribadiscono il proprio attaccamento ai colori

“Il rinnovo massivo degli abbonamenti da parte del popolo rossonero, nonostante i sostanziosi rincari, rimarca ancora una volta l’amore incondizionato per questi colori nonché la fiducia riposta nell’operato della società, che si è recentemente esposta con dichiarazioni sulle ambizioni sul presente e sul futuro del Milan”.

Paulo Fonseca

I motivi dell’assenza

“Tuttavia il raduno rappresenta da sempre un giorno di festa nel quale dare il saluto alla squadra, al mister e ai nuovi acquisti. Quest’anno però, complice anche l’Europeo che vede impegnati i nostri calciatori più rappresentativi e che certamente rallenta alcune trattative di mercato, sarà un raduno con la rosa ridotta ai minimi termini e senza nuovi acquisti da accogliere”.

L’attesa

“Diamo sicuramente il nostro benvenuto a Mister Fonseca, speranzosi che il campo lo consacri come un allenatore all’altezza della storia di questa società. Avremo tempo e modo di salutare la squadra come di consuetudine, prima dell’inizio del campionato. Nel frattempo attendiamo fiduciosi… Con il Milan nel cuore, sempre!“.

