“Il Milan non vuole cedermi”, il rossonero rompe il silenzio e svela tutto sul suo futuro: “Ho in mente una sola cosa”

Il nuovo Milan sta iniziando a prendere forma e consistenza, con la società al lavoro per costruire un futuro solido, come confermato dallo stesso presidente Paolo Scaroni. Tra i sogni che affascinano i tifosi, spicca quello di un ritorno di Carlo Ancelotti, per cui le ultime novità emerse fanno ben sperare, alimentando l’entusiasmo dei rossoneri. Il ritorno del grande allenatore, che ha scritto pagine memorabili nella storia del club, potrebbe segnare l’inizio di una nuova era, riportando il Milan ai vertici del calcio europeo. I tifosi sognano, e la possibilità di vederlo di nuovo in panchina sta crescendo.

Il prossimo mercato sarà un crocevia fondamentale per capire le reali ambizioni del nuovo Milan. Tra cessioni e nuovi arrivi, la bravura del Club sarà decisiva. Nelle ultime ore, un rossonero di spicco ha deciso di rompere il silenzio, svelando dettagli importanti riguardo al suo futuro. Le sue parole potrebbero cambiare le carte in tavola e influenzare le prossime scelte del club, tanto sul fronte delle operazioni in uscita quanto su quello degli arrivi. L’intervento di questo giocatore sta già accendendo i riflettori, creando grande attesa su come evolverà la strategia rossonera.

Strahinja Pavlovic, arrivato al Milan la scorsa estate per poco più di 20 milioni, ha rilasciato un’intervista a Mozzart Sport, facendo chiarezza sul suo futuro rossonero. Il difensore ha dichiarato: “La gente scriveva quello che voleva. Ho un ottimo rapporto con i media, ma in quella situazione mi sono sinceramente irritato un po’, perché nessuno mi ha chiesto: ‘Sta succedendo qualcosa?’. Sono state scritte tante cose, ma in realtà non ho avuto contatti con nessun altro club. E allo stesso modo, nessuno mi ha detto: ‘Dovresti andare via’. Non ho giocato, ma mi allenavo e non avevo offerte specifiche, né il club ha negoziato con altri”. Le sue parole, dunque, smentiscono le voci su una sua possibile cessione, chiarendo la sua posizione e il suo impegno nel Milan.

