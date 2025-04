Marotta tuona sul Milan e passa all’attacco: “Questa cosa mi fa inc***are molto”, scoppia subito la polemica

Marotta tuona sul Milan e passa all’attacco: “Questa cosa mi fa inc***are molto”. Nuovi elementi sul banco per un polemica di fuoco.

Dopo una stagione deludente, i tifosi del Milan chiedono certezze concrete per ripartire. L’ultima voce, proveniente da una fonte molto attendibile e autorevole, riguarda il possibile ritorno di Sandro Tonali. Questa indiscrezione sta già alimentando i sogni dei tifosi, che vedono nel suo ritorno un segnale di cambiamento positivo. Tonali, simbolo di quel Milan giovane e ambizioso, potrebbe rappresentare il primo passo di un nuovo corso rossonero, con l’obiettivo di tornare a competere ai massimi livelli. Il suo ritorno potrebbe infondere nuova energia e speranza in un club che desidera ritrovare la propria grandezza.

La scelta del nuovo DS del Milan e le accuse di Marotta

Prima di parlare di mercato e nuovi arrivi, il Milan deve nominare il nuovo direttore sportivo, una scelta che sarà cruciale per delineare la strategia del club. L’indiziato numero uno sembrava essere Fabio Paratici, ma la trattativa è naufragata definitivamente. Su questa vicenda è intervenuto con durezza Beppe Marotta, le cui parole forti stanno alimentando una feroce polemica. La sua posizione netta ha suscitato reazioni contrastanti, con molti osservatori del mondo del calcio che stanno seguendo da vicino gli sviluppi, consci che la scelta del DS influenzerà in modo significativo il futuro della squadra rossonera.

Marotta tuona sul Milan e passa all’attacco: “Questa cosa mi fa inc***are molto”

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha risposto con decisione alle voci circolate negli ultimi giorni riguardo a sue presunte pressioni sul mancato arrivo di Fabio Paratici al Milan. Intervistato da Il Foglio, Marotta ha affermato: “Questa è un’altra leggenda metropolitana milanista. Io non so se esiste un cavaliere bianco, una metafora che si usa tanto nella finanza. Come è possibile immaginare che io abbia potuto condizionare il proprietario, il presidente o l’amministratore delegato del Milan? Sono tutte persone competenti e non aspettano il mio suggerimento. Anche volendo, cosa avrei fatto? Se Paratici fosse venuto al Milan, sarei stato ancora più contento, perché mi avrebbe generato ulteriori stimoli, e quindi sarei stato ancora più incazzato”. Con queste parole, Marotta ha messo a tacere le insinuazioni, alimentando ulteriormente la polemica tra i due club.

