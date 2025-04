Ancelotti torna al Milan, l’operazione da sogno può essere realtà: la clamorosa bomba di mercato accende il tifo rossonero

Ancelotti torna al Milan, la bomba di mercato accende il sogno dei tifosi. SportMediaset riferisce i dettagli del possibile ritorno.

Il Milan ha deciso che, questa volta, vuole fare le cose per bene, puntando su concretezza e solidità. Pochi esperimenti, quindi, e una strategia chiara. Paolo Scaroni ha annunciato il nuovo direttore sportivo, una scelta cruciale per il futuro del club, e ha svelato anche il futuro di Zlatan Ibrahimović in rossonero. Due decisioni forti che testimoniano la direzione ben definita che il Milan intende seguire, con l’obiettivo di tornare ai vertici e costruire una squadra competitiva, solida e pronta a lottare per traguardi importanti. L’aria di cambiamento è evidente e il futuro si prospetta entusiasmante.

Il nuovo progetto Milan e un sogno chiamato Ancelotti

Il mercato sarà il caposaldo della rivoluzione rossonera, ma non esclude cessioni, anche illustri. Il progetto del Milan, però, si concentrerà principalmente sul mercato in entrata, che potrebbe non riguardare solo i calciatori. Nelle ultime ore, infatti, è emersa una voce decisamente forte e di grande impatto riguardo al possibile ritorno di Carlo Ancelotti. La fonte di questa indiscrezione è molto attendibile e autorevole, alimentando le speranze dei tifosi rossoneri, che iniziano a sognare un ritorno del grande allenatore, capace di riportare il Milan ai vertici del calcio europeo. L’entusiasmo cresce, e l’attesa è palpabile.

Carlo Ancelotti, come riporta SportMediaset, potrebbe essere costretto a salutare il Real Madrid se la squadra chiuderà la stagione a mani vuote. Il suo futuro dipenderà molto dai risultati nelle competizioni in corso: potrebbe restare in caso di vittoria della Liga o di una rimonta in Champions League dopo la sconfitta contro l’Arsenal (3-0). Se dovesse lasciare, il nome di Xabi Alonso, ex giocatore del Real e artefice del miracolo Leverkusen, è uno dei più quotati per la panchina dei blancos. Per quanto riguarda Ancelotti, SportMediaset aggiunge che il tecnico piacerebbe molto al Brasile, ma potrebbero esserci ostacoli interni, poiché alcuni non vedono di buon occhio un straniero alla guida della Seleção. In alternativa, rimane viva la suggestione romantica di un ritorno in Serie A, dove Ancelotti ha giocato e amato. Roma e Milan sarebbero molto felici di riaccoglierlo sulla panchina. Ancelotti potrebbe anche decidere di ridimensionarsi a livello economico e di obiettivi, pur di tornare in Italia. Il suo arrivo potrebbe essere la chiave anche per un altro grande ritorno: Sandro Tonali, per cui emergono già le prime voci.

