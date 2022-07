I rossoneri cercheranno di chiudere la trattativa per il belga nei prossimi giorni.

Charles De Ketelaere è il primo obiettivo del Milan che probabilmente volerà in Belgio per sferrare quello che nella mente dei dirigenti è l’attacco decisivo. I rossoneri sono disposti, secondo Sky Sport, ad aumentare l’ultima offerta di 28 milioni più 3 di bonus fino a 35 milioni.

Nel frattempo il Bruges non lo ha schierato per tutta la durata della SuperCoppa belga, il che fa ovviamente pensare ad una trattativa ben impostata. Non c’è solo il trequartista belga nelle idee del Milan, i rossoneri infatti sono pronti ad approfittare del viaggio milanese del direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici per parlare con lui del difensore Japhet Tanganga.

