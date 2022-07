Il portoghese non vuole restare a Manchester e si starebbe proponendo ad altre squadre; spunta un’ipotesi clamorosa.

Una bomba sul futuro di Cristiano Ronaldo arriva dalla Spagna: secondo AS l’asso portoghese dopo aver militato per 9 anni nel Real Madrid, si sarebbe proposto all’Atletico Madrid. Il Manchester United in realtà continua a fare muro e a non voler cedere il portoghese ma la sua volontà sembrerebbe piuttosto chiara.

Diego Simeone

Chelsea e Bayern Monaco non hanno voluto approfondire i discorsi, in particolare per i bavaresi si trattava di sconvolgere la politica societaria sugli over 30. Simeone sarebbe molto attratto dall’idea Cristiano Ronaldo ma al momento il club non dispone delle risorse economiche necessarie per accollarsi lo stipendio dell’ex Juve; sempre secondo il quotidiano spagnolo però il tecnico starebbe pensando di provare a fargli posto mediante qualche cessione.

