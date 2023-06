La cessione dell’ex centrocampista del Brescia ad una cifra record probabilmente inciderà tantissimo anche sul mercato nerazzurro.

Il Milan sta trattando in queste ore la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per una cifra vicina agli 80 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport sgancia la bomba sostenendo che col ricavato di questa operazione i rossoneri vogliono comprare il cartellino di Romelu Lukaku dal Chelsea; secondo la rosea i londinesi potrebbero lasciarlo partire per 40 milioni, moltissimo però dipenderà dalla volontà dell’attaccante.

Davide Frattesi

Oltre al belga al Milan serve ora un centrocampista ed il primo obiettivo sarebbe anticipare sempre i cugini su Davide Frattesi del Sassuolo: anche in questo caso il costo è di 40 milioni circa, forse qualcosina in meno. L’Inter per il centrocampista aveva una base di accordo per 35 milioni e Mulattieri ma senza cessioni Zhang non dà l’ok.

L’articolo Il Milan vira su Lukaku e Frattesi con i soldi di Tonali proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG